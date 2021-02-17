«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.
Об этом говорится в сообщении компании.
Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой” в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.
Клиенты Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в марте будут получать газ по более низкой цене, чем рекомендованная правительством предельная стоимость.
Цена на газ для клиентов ППН в марте — 6,99 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Сейчас газ от поставщика «последней надежды» получают более 300 тыс. клиентов.
Только в январе и феврале этого года почти 150 тыс. домохозяйств остались без поставщика — клиентов в Мелитополе и Мелитопольском районе (Запорожская область), Лубнах и Лубенском районе (Полтавская область), Коростышеве и Коростышевском районе (Житомирская область) временно обслуживает ППН (ГК «Нафтогаз Украины»).
Читайте также: Сниженные платежки за газ придут в марте – Витренко
Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко пообещал одну платежку за газ. По его словам, министерство энергетики, в ответ на запрос многих потребителей, работает над переходом на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость индийской вакцины от коронавируса не станут разглашатьВчера, 17:43 - 1018 24
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZenecaВчера, 10:13 - 562 10
Банки обязали раскрывать госисполнителям номера счетов должников — МинюстВчера, 12:02 - 2330 5
ВОЗ обещает компенсации за побочные эффекты от вакцины против COVID-19Вчера, 11:13 - 707 5
«Нафтогаз» готов за 200 миллионов гривен взять на хранение «трубу Медведчука»Вчера, 16:43 - 682 4
В ПФ рассказали, кто из украинцев получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату (инфографика)Вчера, 19:00 - 2625
Банки обязали раскрывать госисполнителям номера счетов должников — МинюстВчера, 12:02 - 2330 5
Кто не получит компенсацию к пенсии в 400 грнВчера, 13:00 - 2211
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеВчера, 12:11 - 1366 1
Витренко пообещал одну платежку за газВчера, 11:03 - 1260 2
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаВчера, 12:57 - 453
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Позавчера, 11:44 - 721 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 741 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 635 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 263