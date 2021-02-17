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«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март

«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Об этом говорится в сообщении компании.

Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой” в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Клиенты Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в марте будут получать газ по более низкой цене, чем рекомендованная правительством предельная стоимость.

Цена на газ для клиентов ППН в марте — 6,99 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Сейчас газ от поставщика «последней надежды» получают более 300 тыс. клиентов.

Только в январе и феврале этого года почти 150 тыс. домохозяйств остались без поставщика — клиентов в Мелитополе и Мелитопольском районе (Запорожская область), Лубнах и Лубенском районе (Полтавская область), Коростышеве и Коростышевском районе (Житомирская область) временно обслуживает ППН (ГК «Нафтогаз Украины»).

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Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко пообещал одну платежку за газ. По его словам, министерство энергетики, в ответ на запрос многих потребителей, работает над переходом на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах.

Справка Finance.ua:

  • «Нафтогаз» формирует цены только для своих клиентов. Если клиенты других поставщиков хотят получать газ по ценам ГК «Нафтогаз Украины», то им нужно сменить поставщика:
  • подать заявку онлайн — на сайте gas.ua или на сайте Приват24;
  • оформить заявку оффлайн — в отделениях банка ПУМБ или в сети Ощадбанка по всей Украине.

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По материалам Finance.UA
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