Bitcoin упал на $10 тысяч

После стремительного роста криптовалюты показали столь же стремительную коррекцию цены.
Самая дорогая криптовалюта Bitcoin, которая еще в воскресенье стоила рекордные $ 58,3 тыс. за «монету», потеряла уже $ 10 тыс. и торгуется вблизи $ 48 тыс.
Во вторник ее котировки падали до $ 46,5 тыс., по данным Coinmarketcap.
За последние сутки Bitcoin потерял 11,95% цены, нивелировав недельный рост (-0,76%).
Капитализация Bitcoin, которая еще в пятницу впервые превысила $ 1 трлн, упала до менее $ 900 млрд.
Теряют в цене и другие криптовалюты.
Стоимость всех криптовалюта упала с $ 1,766 трлн в воскресенье до $ 1,373 трлн во вторник (почти на $ 400 млрд за два дня).
Ethereum теряет за последние 24 часа 13,97% своей стоимости, Binance Coin — 19,4%, Polkadot — 13,58%, Cardano — 16,47%, XRP — 20,29%, Litecoin — 17,19%, Chainlink — 19,48%, Bitcoin Cash — 19,71%, Stellar — 19,61%.
Совладелец корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, которая купила Bitcoin на $ 1,5 млрд. «Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, вам, вероятно, стоит быть осторожными», — сказал инвестор.
На спекуляциях с Bitcoin компания Tesla заработала больше, чем на производстве электрокаров, подсчитала компания Wedbush Securities. Из-за чего Маск, который не принимал решения о покупке Bitcoin, назвал эту инвестицию «весьма рискованной».
Инвестиционный банк JPMorgan назвал Bitcoin «экономическим аттракционом», поэтому допустил удорожание криптовалюта до $ 146 тыс., а в Barclays сравнили хайп вокруг Bitcoin с религиозным сектанством людей с «магическим мышлением».
Первая криптовалюта неэффективна для транзакций ввиду своей спекулятивной природы, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. И предложила запустить цифровую валюту ФРС.
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