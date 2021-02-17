0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Bitcoin упал на $10 тысяч

Bitcoin упал на $10 тысяч

После стремительного роста криптовалюты показали столь ​​же стремительную коррекцию цены.

Самая дорогая криптовалюта Bitcoin, которая еще в воскресенье стоила рекордные $ 58,3 тыс. за «монету», потеряла уже $ 10 тыс. и торгуется вблизи $ 48 тыс.

Во вторник ее котировки падали до $ 46,5 тыс., по данным Coinmarketcap.

За последние сутки Bitcoin потерял 11,95% цены, нивелировав недельный рост (-0,76%).

Капитализация Bitcoin, которая еще в пятницу впервые превысила $ 1 трлн, упала до менее $ 900 млрд.

Теряют в цене и другие криптовалюты.

Стоимость всех криптовалюта упала с $ 1,766 трлн в воскресенье до $ 1,373 трлн во вторник (почти на $ 400 млрд за два дня).

Ethereum теряет за последние 24 часа 13,97% своей стоимости, Binance Coin — 19,4%, Polkadot — 13,58%, Cardano — 16,47%, XRP — 20,29%, Litecoin — 17,19%, Chainlink — 19,48%, Bitcoin Cash — 19,71%, Stellar — 19,61%.

Совладелец корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, которая купила Bitcoin на $ 1,5 млрд. «Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, вам, вероятно, стоит быть осторожными», — сказал инвестор.

На спекуляциях с Bitcoin компания Tesla заработала больше, чем на производстве электрокаров, подсчитала компания Wedbush Securities. Из-за чего Маск, который не принимал решения о покупке Bitcoin, назвал эту инвестицию «весьма рискованной».

Инвестиционный банк JPMorgan назвал Bitcoin «экономическим аттракционом», поэтому допустил удорожание криптовалюта до $ 146 тыс., а в Barclays сравнили хайп вокруг Bitcoin с религиозным сектанством людей с «магическим мышлением».

Первая криптовалюта неэффективна для транзакций ввиду своей спекулятивной природы, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. И предложила запустить цифровую валюту ФРС.

По материалам УСГ Жизнь
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.