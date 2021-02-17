Тарифы на газ: какие компании поставили более низкую цену (инфографика)

По состоянию на утро 24 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовало свои цены на март. Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Ведь до конца марта правительство ввело действие предельной цены.

Об этом пишет ГазПравда.

Однако устанавливать более низкий ценник компаниям не запрещали. И, как и в январе, 8 компаний воспользовались таким правом, установив цены от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.

Лучшее предложение на март — 6,70 грн за кубометр — подготовила компания Megawatt. Это на 9 коп меньше, чем в феврале и январе.

Лишь на 5 коп дороже — по 6,75 грн за куб — предложила компания «Агросинтез Трейдинг». Это на 7 коп выгоднее их февральского предложения.

На третьем месте с ценой 6,80 грн за кубометр — компания «Энергетические ресурсы Украины». Это на 10 коп меньше, чем в феврале.

Далее с предложением 6,86 грн за кубометр — газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

6,88 грн за куб предлагает «ЭВОДА ТРЕЙД», 6,90 грн — «Газпромпостач», по 6,97 — Волыньэлектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт.

Эти компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

Остальные же поставщики (в том числе и региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Отметим, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца поставки, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Напомним, правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать не дольше, чем до 31 марта.



Список предложений газоснабжающих предприятий в марте 2021 года по состоянию на 24 февраля (цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят облгазам напрямую).

Справка Finance.ua:

«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март.

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