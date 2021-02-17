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В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому

В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому

Украинское правительство на заседании в среду, 24 февраля, внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях.

Об этом нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончарук сообщает в своем Telegram-канале, пишет сайт Сегодня.

Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Эти системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы, предусмотренными их конструкцией, и соответствовать требованиям действующих правил и нормативов.

В случае перевозки детей до 3-х лет на переднем месте допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при ее наличии).

При этом отдельно подчеркивается, что характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту перевозимого ребенка, а дети должны находиться в автокреслах или бустерах пристегнутыми.

Как следует из сравнительной таблицы к постановлению Кабмина, ранее этих пунктов в Правилах дорожного движения не было.

Справка Finance.ua:

  • 16 лютого Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

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По материалам Сегодня
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