В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому

Украинское правительство на заседании в среду, 24 февраля, внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях.
Об этом нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончарук сообщает в своем Telegram-канале, пишет сайт Сегодня.
Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.
Эти системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы, предусмотренными их конструкцией, и соответствовать требованиям действующих правил и нормативов.
В случае перевозки детей до 3-х лет на переднем месте допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при ее наличии).
При этом отдельно подчеркивается, что характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту перевозимого ребенка, а дети должны находиться в автокреслах или бустерах пристегнутыми.
Как следует из сравнительной таблицы к постановлению Кабмина, ранее этих пунктов в Правилах дорожного движения не было.
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