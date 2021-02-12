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В Украине камеры автофиксации начали регистрировать новое нарушение

В Украине камеры автофиксации начали регистрировать новое нарушение

С сегодняшнего дня, 15 февраля, камеры автоматической фотовидеофиксации начали регистрировать новое нарушение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще труднее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта», — пишет Белошицкий.

Местоположение камеры:

  • первая такая камера находится в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

«Система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений, количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • МВД закупило 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут на трассах и в городах.
  • За полгода работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 45 участках дорог Киева и области количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима — снизилось в 6 раз.

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По материалам Finance.UA
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