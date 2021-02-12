Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится

Верховная Рада рассмотрит законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.
Об этом говорится в законопроекте 2695 от 27.12.2019 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».
Штрафы. Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за: не пристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста; неосвещенный номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.
Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.
Для пешеходов. Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте — в 255 грн (ранее был 51 грн).
Напомним, со вчерашнего дня в Украине камеры автофиксации начали регистрировать новое нарушение. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта.
Ранее МВД закупило 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут на трассах и в городах.
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