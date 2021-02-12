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Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится

Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится

Верховная Рада рассмотрит законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Об этом говорится в законопроекте 2695 от 27.12.2019 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

Штрафы. Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за: не пристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста; неосвещенный номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

  • За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен.
  • Превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч — 3,4 тысячи грн.
  • За превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы?

  • Не пропустили «скорую», милицию — штраф повысят с 510 до 680 грн.
  • Аварийная ситуация — 1445 грн.
  • Действия, приведшие к ДТП — 850 грн.
  • Езда без прав — 425 грн, если же у водителя прав нет совсем — 3,4 тысячи грн.

Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Для пешеходов. Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте — в 255 грн (ранее был 51 грн).

  • За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн.
  • За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии — 680 грн, за создание аварийной ситуации — 850 грн.

Напомним, со вчерашнего дня в Украине камеры автофиксации начали регистрировать новое нарушение. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта.

Ранее МВД закупило 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут на трассах и в городах.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • Владельцам автомобилей предоставляют возможность обжаловать штраф, подав заявку на сайте court.gov.ua, нажав на кнопку «Официальный электронный адрес». Для этого необходимо будет иметь электронный ключ и некоторые юридические знания.

Как сэкономить на оплате штрафа ПДД

По материалам Finance.UA
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