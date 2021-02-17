0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 214 0

В Нацбанке назвали условия для выделения Украине очередного транша МВФ

В Нацбанке назвали условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки, передает пресс-служба НБУ.

«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков», — заявил Шевченко.

Что уже сделали:

  • Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов;
  • доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений;
  • НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки подали свои стратегии управления NPL;
  • также в 2020 году были определены критерии для списания неработающих активов.

«Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавняя кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам», — отметил Шевченко.

Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

Справка Finance.ua:

  • Миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В результате стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.
  • Как сообщил президент Владимир Зеленский, Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш по нескольким причинам. В частности, украинская власть должна принять ряд законов. Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВСП). Впрочем, соответствующий законопроект о ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.