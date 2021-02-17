В Нацбанке назвали условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки, передает пресс-служба НБУ.
«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков», — заявил Шевченко.
Что уже сделали:
«Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавняя кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам», — отметил Шевченко.
Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.
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