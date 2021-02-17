В Нацбанке назвали условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки, передает пресс-служба НБУ.

«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков», — заявил Шевченко.

Что уже сделали:

Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов;

доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений;

НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки подали свои стратегии управления NPL ;

определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки подали свои стратегии управления ; также в 2020 году были определены критерии для списания неработающих активов.

«Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавняя кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам», — отметил Шевченко.

Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

Справка Finance.ua:

Миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В результате стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш по нескольким причинам. В частности, украинская власть должна принять ряд законов. Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия ( ВСП ). Впрочем, соответствующий законопроект о ВСП , а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы.

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