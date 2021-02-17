Какие карантинные ограничения будут действовать в столице с сегодняшнего дня

В Киеве с 24 февраля, согласно решению Кабмина о возвращении к адаптивному карантину, устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности, который предусматривает ряд запретов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
С 24 февраля в Киеве установлено «желтый» уровень эпидемической опасности.
Запрещается:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
- проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или при наполненности залов более 50 мест (кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью не более 50 процентов мест);
- принимать посетителей в кинотеатрах, других заведениях культуры с наполненностью залов более 50 процентов мест;
- выполнять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства;
- проводить дискотеки, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий и т. д.;
- запрещается работа после 24.00 и до 7.00 заведений общественного питания, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;
размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метров за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);
- деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей без маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра в очереди, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений и т. п.);
- посещение учебных заведений учащимися в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50 процентов учащихся и персонала учебного заведения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
- проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных случаев;
- деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, бассейнов — более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп;
- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;
- посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты.
Справка Finance.ua:
- «Зеленый», «желтый» и «оранжевый» уровни эпидемической опасности определяются руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемической опасности.