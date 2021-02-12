День финансов: дела любовные в IT, проверка застройщиков, вердикт МВФ

Понедельник, 15 февраля, поможет нам проверять застройщика, и понимать, откуда взялась цена 6,99 за газ.
Миссия МВФ — без положительного результата. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате Stand-by завершилась без положительного результата. Среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.
“Упрощение" ипотеки под 7%. В понедельник Кабмин упростил условия выдачи ипотеки под 7%. Чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, к примеру, не обязательно состоять на квартирном учете. Кстати, любопытную статистику обнародовал НБУ. Нацбанк сообщил, что в декабре 2020 года банки выдали всего 743 ипотечных кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам всего 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год совершили пять банков.
Кредиты, проценты, банки — это отдельная тема. А еще необходимо думать и про качество жилья, надежность застройщика. 🛠️
Чтобы помочь с первым — на Finance.ua давно работает бесплатный каталог ипотеки. В нем удобно сравнивать условия по ипотечным кредитам. Что касается проверки застройщика, мы решили поберечь ваши нервы и время — и написали специальный материал:
Дела любовные в IT. С 2016 года количество IT-специалистов, которые не состоят в отношениях, уменьшилось почти на 20%. Об этом свидетельствует исследование GlobalLogic ко Дню святого Валентина. Постепенно пару находят все больше специалистов — за 5 лет этот показатель поднялся с 70% до 75%.
Средний размер компенсации по тарифам. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине после отмены льготного тарифа на отопление электроэнергией украинцам раздали денежные компенсации, размер которых в среднем составил 560 грн.
Новое нарушение при автофиксации. Камеры автоматической фотовидеофиксации начали регистрировать новое нарушение. Даем подсказку — проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще труднее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.
Цена газа для домохозяйств после запуска рынка. Ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Максим Билявский спрогнозировал стоимость газа при открытии рынка, и оценил ограничительные меры, предложенные депутатами для удешевления «голубого топлива».
При этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99. Фиксированная цена на газ для для населения будет действовать до конца марта.
Бесплатная вакцинация: где и когда? По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшка, после 1 марта 2021 года граждане Украины смогут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию также смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации.
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