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Названа возможная цена газа для домохозяйств после запуска рынка

Названа возможная цена газа для домохозяйств после запуска рынка

Эксперт спрогнозировал стоимость газа при открытии рынка, и оценил ограничительные меры, предложенные депутатами для удешевления «голубого топлива».

Законопроект № 4680, предполагающий резервирование газа добычи украинских государственных добывающих компаний для нужд населения с ограничением рентабельности предприятий в 30%, — фактически инструмент ручного регулирования, который сложно синхронизируется с рыночными подходами.

При этом последние необязательно предполагают высокую стоимость энергоносителя. Такой мнение в комментарии выразил ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Максим Билявский.

Он отметил, что запуск полноценного рынка газа должен быть «неизменным стратегическим ориентиром Украины».

«От обеспечения рыночных взаимоотношений зависит не только благосостояние граждан и национальных предприятий, но и позиционирование в геополитическом пространстве», — акцентировал Билявский.

По его мнению, условия законопроекта № 4680 можно применить на практике, но с ограничением на период действия, «например, до 6 месяцев».

«В то же время, правительство стоит подготовиться и внедрить полноценный рынок уже с IV квартала 2021 года. По расчетам Центра Разумкова, полноценный запуск рынка газа позволит установить справедливую цену газа, в частности для бытовых потребителей. Согласно базовому сценарию, среднегодовая — 3850 грн/тыс. куб. м. (3,85 грн за „куб“ — ред.). Мы готовы представить дорожную карту и расчеты», — отметил эксперт.

Напомним, ранее правительство временно ограничило отпускную цену газа для поставляющих ресурс населению компаний ценой в 6,99 грн.

Одновременно с этим Верховной Раде предложили для снижения стоимости голубого топлива направить весь ресурс государственных добывающих компаний на нужды населения — по их оценкам, это может снизить стоимость топлива для домохозяйств до 3 грн за 1 куб. м., а также удешевить централизованное отопление до уровня в менее 1 тыс. грн.

По материалам УБР
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