Сегодня, 15 февраля, Кабмин упростил условия выдачи ипотеки под 7%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Решением Правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, „Доступная ипотека“ под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуску доступной ипотеки», — рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Что изменилось:

теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, не обязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы;

отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов;

увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где находится предмет ипотеки.

Кто сможет получить ипотеку:

любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров по финансированию (инвестированию) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров — на каждого следующего члена семьи.

Справка Finance.ua:

Проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

Цель новой ипотечной инициативы — создать возможности для внедрения, реализации и финансирования программы «Доступная ипотека» через учреждение, которое уже успешно функционирует. В Минфине верят, что Фонд развития предпринимательства способен в кратчайшие сроки обеспечить реализацию этой программы через уполномоченные банки.