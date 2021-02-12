Фиксированная цена на газ для для населения будет действовать до конца марта — Офис президента

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за 1 куб. м будет действовать до конца марта этого года.
Об этом она сказала во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», сообщает пресс-служба Офиса президента.
Причины завышенных сумм в платежках:
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«Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, мы с вами будем получать платежки за газ за январь. И здесь я отмечу, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, понимая тяжелую ситуацию, в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы тоже установить цену реализации газа 6,99 гривны в январе, феврале и марте», — рассказала Юлия Свириденко.
Как необходимо контролировать рынок газа по мнению Свириденко:
По ее словам, для государства также очень важно иметь клиентскую базу потребителей газа.
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