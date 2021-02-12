Фиксированная цена на газ для для населения будет действовать до конца марта — Офис президента

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за 1 куб. м будет действовать до конца марта этого года.

Об этом она сказала во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Причины завышенных сумм в платежках:

в структуре рынка газа для населения около 76% занимают естественные монополии — газсбыты, которые отчасти являются представителями одной группы. Еще 7−8% занимает группа компаний НАК «Нафтогаз Украины» и другие предприятия. Сбытовые компании, которые исторически были естественными монополиями, стали злоупотреблять своим доминирующим положением в разрезе регионов и устанавливать маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагал НАК «Нафтогаз»;

еще одна причина увеличения сумм в платежках за газ заключается в том, что потребители недостаточно активно меняют поставщика газа на того, который предлагает более выгодные условия.

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«Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, мы с вами будем получать платежки за газ за январь. И здесь я отмечу, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, понимая тяжелую ситуацию, в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы тоже установить цену реализации газа 6,99 гривны в январе, феврале и марте», — рассказала Юлия Свириденко.

Как необходимо контролировать рынок газа по мнению Свириденко:

активизировать завершение создания полноценного рынка газа;

усиливать роль регуляторов — Антимонопольного комитета, НКРЭКУ ;

; устранить препятствия для потребителей в процессе смены поставщика газа.

По ее словам, для государства также очень важно иметь клиентскую базу потребителей газа.

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