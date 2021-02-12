В Минсоцполитики назвали средний размер компенсации по тарифам на электроэнергию

В Украине после отмены льготного тарифа на отопление электроэнергией украинцам раздали денежные компенсации, размер которых в среднем составил 560 грн.
Об этом на форуме «Украина 30» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Средний размер компенсации — 560 грн, будет выплачиваться до апреля. Но в конце концов это поддержка правительством людей, когда отменили тариф. У нас льготный тариф был и на многодетные семьи. Мы для них еще и расширяли программу субсидий», — сказала политик.
До 1 января 2021-го семьи, которые отапливали дома электроэнергией, могли платить за три тысячи кВт*ч по тарифу 90 копеек за каждый. С 1 января цена выросла до 1,68 грн. В итоге суммы в платежках могли увеличиться на несколько тысяч гривен.
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Чтобы получить компенсацию, нужно чтобы в доме или квартире был установлен только электрический котел.
Стоит отметить, что затраты на отопление электроэнергией зависят от объемов потребления. Например, если на отопление дома электрическим котлом в среднем тратить около 2500 кВт*ч электроэнергии, до 1 января приходилось платить 2250 грн, сейчас за такой же объем «тока» придется отдавать уже 4200 грн. То есть сумма в платежке увеличится на 1950 грн.
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