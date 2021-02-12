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Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99

Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99

Газ, добытый в Украине и имеющий более низкую себестоимость, идет не на экспорт, а на нужды украинского населения. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Радио Свобода

«Те, кто разбирается, знают, что мы (причем мы — это имеется в виду государственная компания „Укргаздобыча“) добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление», — сказал он.

«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».

«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».

«Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить».

«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».

По материалам Економічна Правда
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