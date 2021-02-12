Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99

Газ, добытый в Украине и имеющий более низкую себестоимость, идет не на экспорт, а на нужды украинского населения. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Радио Свобода
«Те, кто разбирается, знают, что мы (причем мы — это имеется в виду государственная компания „Укргаздобыча“) добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление», — сказал он.
«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».
«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».
«Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить».
«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Яйца по 40 гривен и картофель по 20: как изменятся цены на продуктыВчера, 21:02 - 21019 16
Когда налоговая узнает всю правду о заграничных счетах украинцевВчера, 14:00 - 5526 7
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Около часа назад - 545 5
Рейтинг двигателей, проедут более 500 тыс. кмВчера, 01:38 - 17197 5
Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователиВчера, 18:01 - 51572 4
Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователиВчера, 18:01 - 51572 4
Яйца по 40 гривен и картофель по 20: как изменятся цены на продуктыВчера, 21:02 - 21019 16
Установление границ земельного участка на местности: что нужноВчера, 16:00 - 8831
Когда налоговая узнает всю правду о заграничных счетах украинцевВчера, 14:00 - 5526 7
Эксперт объяснил, почему украинские банки не выдают ипотекуВчера, 20:00 - 1647
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Вчера, 10:00 - 957
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 557
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 840
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 469
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 881 1