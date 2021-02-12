Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигла 75% (исследование)

С 2016 года количество IT-специалистов, которые не состоят в отношениях, уменьшилось почти на 20% и сейчас составляет 25% от общего числа инженеров. Постепенно пару находят все больше специалистов — за 5 лет этот показатель поднялся с 70% до 75%.
Об этом говорится в исследовании GlobalLogic ко Дню святого Валентина. Для анализа компания использовала информацию из открытых источников, в частности, данные DOU, Министерства Юстиции Украины и внутреннюю статистику.
Результаты исследования:
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По всему миру прирост количества супружеских пар снижается, этот тренд можно наблюдать и в Украине — в 2020 сочетались браком 168 тысяч пар, что на 29% меньше, чем в 2019.
Увеличился и средний возраст вступления в брак среди всех украинцев:
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