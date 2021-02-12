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Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигла 75% (исследование)

Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигла 75% (исследование)

С 2016 года количество IT-специалистов, которые не состоят в отношениях, уменьшилось почти на 20% и сейчас составляет 25% от общего числа инженеров. Постепенно пару находят все больше специалистов  — за 5 лет этот показатель поднялся с 70% до 75%.

Об этом говорится в исследовании GlobalLogic ко Дню святого Валентина. Для анализа компания использовала информацию из открытых источников, в частности, данные DOU, Министерства Юстиции Украины и внутреннюю статистику.

Результаты исследования:

  • почти 35% всех IT-специалистов находятся в отношениях, но еще не вступили в брак. С 2016 года  количество таких пар незначительно выросло  — на 15%. Среди них почти на 70% выросло количество пар, которые живут вместе;
  • из всех специалистов в отношениях большинство заключили брак. Процент супружеских пар остается стабильным — за последние 5 лет в среднем 39% от всех IT-инженеров. 

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По всему миру прирост количества супружеских пар снижается, этот тренд можно наблюдать и в Украине — в 2020 сочетались браком 168 тысяч пар, что на 29% меньше, чем в 2019.

Увеличился и средний возраст вступления в брак среди всех украинцев:

  • для мужчин — около 28 лет,;
  • для женщин — 25, что в среднем на 4 года больше, чем в 1991.

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По материалам Finance.UA
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