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Что дарят ко Дню св. Валентина в Украине и других странах (инфографика)

Что дарят ко Дню св. Валентина в Украине и других странах (инфографика)

День св. Валентина пользуется большой популярностью в Украине: 84% опрошенных украинцев указали, что отмечают этот праздник.

Об этом пишет picodi.com.

Что интересно, преподнести подарок своей второй половинке собираются 88% анкетированных, что на 4% больше отмечающих торжество. Видимо, несмотря на свои взгляды, они считают, что всё равно необходимо в этот день вручить подарок.

Мужчины чаще всего отмечали такие варианты, как ужин в ресторане (19%) и цветы (16%). В свою очередь женщины чаще всего в подарок покупают парфюм (15%) и одежду (15%).

Для женщин самыми желанными оказались: косметика, парфюм и цветы. Мужчины же хотели бы получить что-то из электроники, ужин в ресторане или духи.

Самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь, спортинвентарь, мягкую игрушку, открытку и настольные игры. Мужчины, в свою очередь, не обрадуются мягкой игрушке (22%), цветам (19%) и алкоголю (18%).

В среднем украинцы тратят на подарки в День св. Валентина 971 ₴, при этом мужчины тратят больше женщин (1 328 ₴ против 839 ₴).

Хочу получить на подарки 💸

По материалам Finance.UA
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