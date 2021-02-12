Сколько ипотечных кредитов выдали украинские банки (инфографика)

В декабре 2020 года банки выдали 743 кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.
Об этом свидетельствуют результаты опросов НБУ банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года.
Опросы банков свидетельствуют о том, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год совершили пять банков.
Интересные показатели:
Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач.
В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабре 2019 года — 20,6%), на первичном — 16,9% (в декабре 2019 года — 21,5%).
В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году — более 70% новой ипотеки).
ТОП областей по количеству выданных кредитов на жилье:
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Яйца по 40 гривен и картофель по 20: как изменятся цены на продуктыВчера, 21:02 - 24722 18
Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователиВчера, 18:01 - 58952 10
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,994 ч. назад - 1263 9
Рейтинг двигателей, проедут более 500 тыс. кмВчера, 01:38 - 17858 7
С 1 марта украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 — Минздрав6 ч. назад - 433 5
Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователиВчера, 18:01 - 58952 10
Яйца по 40 гривен и картофель по 20: как изменятся цены на продуктыВчера, 21:02 - 24722 18
Установление границ земельного участка на местности: что нужноВчера, 16:00 - 9324
Xiaomi представила электроскутер (фото)16 ч. назад - 1939
Эксперт объяснил, почему украинские банки не выдают ипотекуВчера, 20:00 - 1786
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Вчера, 10:00 - 1062
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 597
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 864
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 475
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 889 1