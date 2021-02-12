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Сколько ипотечных кредитов выдали украинские банки (инфографика)

Сколько ипотечных кредитов выдали украинские банки (инфографика)

В декабре 2020 года банки выдали 743 кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют результаты опросов НБУ банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года.

Опросы банков свидетельствуют о том, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год совершили пять банков.

Интересные показатели:

  • в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 тыс. грн, то в 2020 году — 663 тыс. грн;
  • средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс. грн, вторичной — 660 тыс. грн.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач.

В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабре 2019 года — 20,6%), на первичном — 16,9% (в декабре 2019 года — 21,5%).

В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году — более 70% новой ипотеки).

ТОП областей по количеству выданных кредитов на жилье:

  • в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве — 1,5 тыс. договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы);
  • после города Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключено в Киевской области — 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16% от общей суммы);
  • в Харьковской области — 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8% от общей суммы);
  • во Львовской области — 345 договоров на общую сумму 240 млн грн;
  • в Днепропетровской области — 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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