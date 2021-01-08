День финансов: ожидания бизнеса по курсу, план Байдена на $1,9 трлн

В пятницу, 15 января, расскажем про неутешительные меры до конца 2021 года, и амбициозный план Байдена.

Есть ли локдаун после 24 января? О дальнейшей судьбе карантина и потенциальном продлении жестких ограничений после 24 января рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. С его слов, нынешний карантин позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте в Украине ожидается вакцина. Но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это те меры, которые остаются актуальными до конца года.

План «спасения экономики» от Байдена. Тем временем за океаном новоизбранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса. Стоимость пакета стимулирования составляет 1,9 трлн долларов. Среди прочего Байден призвал повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 долларов в час, выделить 20 млрд долларов — на национальную программу вакцинации, и увеличить пособие по безработице.

Ожидания бизнеса по курсу. Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, а почти половина предприятий прогнозируют колебания курса гривны в пределах 29,01-30,00 UAH/USD. Об этом свидетельствует опрос Нацбанка. Отметим также, что пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше.

Ситуация, когда не хватает средств. С таким регулярно сталкиваются 45% украинцев, исходя из данных опроса Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). Чаще всего людям не хватает денег на потребительские товары, дом/квартиру/авто и отпуск. Больше про основные источники финансирования при нехватке средств у наших сограждан.

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила. Авиакомпания SkyUp (Киев) с 20 января 2021 года увеличивает максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг. Вместе с тем размеры этой сумки/чемодана по-прежнему не должны превышать 55х40х20 см. Дополнительные предметы (ноутбук, верхняя одежда, зонтик, книга/журнал/папка для бумаг), которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам должны будут размещаться внутри сумки/чемодана с ручной кладью.

675 млрд на счетах. Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным НБУ, увеличился на 3% до 675,218 млрд гривен по состоянию на 1 января по сравнению с данными на 1 декабря.



Отметим, прошлый год стал первым в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

Контрабанда не спит. Министр финансов Сергей Марченко не считает, что в борьбе с контрабандой на таможне удалось достичь больших успехов. С его слов, успехи были перманентные. По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%. «До 2-3 млрд грн в месяц у нас было бы больше поступлений, если бы одолели коррупцию и контрабанду», – сказал Марченко.

Где пенсии «водятся». По состоянию на 1 января 2021 года 68,6% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки, то есть количество таких получателей пенсий составляет 7,6 млн человек. Более половины – 52,6% получают выплаты в ПриватБанке, 36,7% – в Ощадбанке, еще 4,6% – в Райффайзен Банке Аваль, остальные 6,1% – доля других банков. Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине среди 11,1 млн пенсионеров составил 3,5 тысячи гривен. При этом бывшие судьи получали в 20 раз больше. По ссылке больше о средних выплатах различных видов пенсии.