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В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты (инфографика)

В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты (инфографика)

По состоянию на 1 января 2021 года 68,6% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки, то есть количество таких получателей пенсий составляет 7,6 млн человек.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В каких банках получают пенсии:

  • 52,6% получают выплаты в ПриватБанке;
  • 36,7% – у “Ощадбанка”;
  • еще 4,6% – у “Райффайзен Банк Аваль”;
  • остальные 6,1% – доля других банков.

Ранее в Пенсионном Фонде отмечали, что на пенсионные выплаты в январе направлено 20,6 млрд грн. Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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Напомним, с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос на 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 грн до 18 540 грн. Кому пересчитают пенсии – читайте по ссылке.
  • В Украине в 2021 году надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды: в июле и в декабре. В результате за 10 “дополнительных лет” будут доплачивать на 16,5 грн больше.
По материалам Finance.UA
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