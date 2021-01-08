В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты (инфографика)

По состоянию на 1 января 2021 года 68,6% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки, то есть количество таких получателей пенсий составляет 7,6 млн человек.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
В каких банках получают пенсии:
Ранее в Пенсионном Фонде отмечали, что на пенсионные выплаты в январе направлено 20,6 млрд грн. Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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Напомним, с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос на 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривен.
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