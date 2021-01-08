45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)

С ситуацией, когда не хватает средств, за последний год регулярно сталкиваются 45% украинцев. В то же время половина опрошенных заявила, что у них такие ситуации бывают почти ежемесячно. Чаще всего им не хватает денег на потребительские товары, дом/квартиру/авто и отпуск.
Об этом свидетельствует аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине».
Где берут деньги, когда их не хватает? Основные источники финансирования при нехватке средств:
Важнейшими критериями выбора источника заимствований являются:
На момент опроса у 48% опрошенной аудитории есть хотя бы один невыплаченный заем:
Средняя сумма кредита/займа, которую обычно оформляют за один раз, составляет ~21 тыс. грн. Несколько ниже суммы в ежемесячном использовании лимита на кредитной карте – ~5 тыс. грн/мес; и в займах в ломбарде – ~4,5 тыс. грн/за раз).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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