45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)

С ситуацией, когда не хватает средств, за последний год регулярно сталкиваются 45% украинцев. В то же время половина опрошенных заявила, что у них такие ситуации бывают почти ежемесячно. Чаще всего им не хватает денег на потребительские товары, дом/квартиру/авто и отпуск.

Об этом свидетельствует аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине».

Где берут деньги, когда их не хватает? Основные источники финансирования при нехватке средств:

кредитный лимит на уже открытой карте (особенно это присуще ситуациям, когда есть нехватка средств на ежедневные траты, покупку потребительских товаров, оплату расходов из-за непредвиденных ситуаций и для погашения другого долга).

беспроцентный заем от знакомых / родственников / на работе, к которому чаще всего обращаются в непредсказуемых ситуациях и для погашения другого кредита;

специально оформленный кредит в банке, который чаще всего используют для оплаты покупки потребительских товаров, крупной покупки или на развитие бизнеса.

Важнейшими критериями выбора источника заимствований являются:

самая низкая стоимость (особенно это важно, когда деньги нужны на непредсказуемые ситуации);

прозрачность условий и гарантия, что кредитор не обманет в будущем (прежде всего, имеет значение при выборе источника финансирования крупной покупки);

возможность заблаговременно погасить.

На момент опроса у 48% опрошенной аудитории есть хотя бы один невыплаченный заем:

23% – в “минусе” на кредитной карте;

18% – имеет невыплаченный заем у знакомых / родственников / на работе;

15% – невыплаченный краткосрочный кредит в банке;

10% – невыплаченный долгосрочный кредит в банке;

7% – кредит в МФО ;

5% – заем в ломбарде.

Средняя сумма кредита/займа, которую обычно оформляют за один раз, составляет ~21 тыс. грн. Несколько ниже суммы в ежемесячном использовании лимита на кредитной карте – ~5 тыс. грн/мес; и в займах в ломбарде – ~4,5 тыс. грн/за раз).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.