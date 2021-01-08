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45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)

45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)

С ситуацией, когда не хватает средств, за последний год регулярно сталкиваются 45% украинцев. В то же время половина опрошенных заявила, что у них такие ситуации бывают почти ежемесячно. Чаще всего им не хватает денег на потребительские товары, дом/квартиру/авто и отпуск.

Об этом свидетельствует аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине».

Где берут деньги, когда их не хватает? Основные источники финансирования при нехватке средств:

  • кредитный лимит на уже открытой карте (особенно это присуще ситуациям, когда есть нехватка средств на ежедневные траты, покупку потребительских товаров, оплату расходов из-за непредвиденных ситуаций и для погашения другого долга).
  • беспроцентный заем от знакомых / родственников / на работе, к которому чаще всего обращаются в непредсказуемых ситуациях и для погашения другого кредита;
  • специально оформленный кредит в банке, который чаще всего используют для оплаты покупки потребительских товаров, крупной покупки или на развитие бизнеса.

Важнейшими критериями выбора источника заимствований являются:

  • самая низкая стоимость (особенно это важно, когда деньги нужны на непредсказуемые ситуации);
  • прозрачность условий и гарантия, что кредитор не обманет в будущем (прежде всего, имеет значение при выборе источника финансирования крупной покупки);
  • возможность заблаговременно погасить.

На момент опроса у 48% опрошенной аудитории есть хотя бы один невыплаченный заем:

  • 23% – в “минусе” на кредитной карте;
  • 18% – имеет невыплаченный заем у знакомых / родственников / на работе;
  • 15% – невыплаченный краткосрочный кредит в банке;
  • 10% – невыплаченный долгосрочный кредит в банке;
  • 7% – кредит в МФО;
  • 5% – заем в ломбарде.

Средняя сумма кредита/займа, которую обычно оформляют за один раз, составляет ~21 тыс. грн. Несколько ниже суммы в ежемесячном использовании лимита на кредитной карте – ~5 тыс. грн/мес; и в займах в ломбарде – ~4,5 тыс. грн/за раз).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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