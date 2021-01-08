Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)

Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, а почти половина предприятий прогнозируют колебания курса гривны в пределах 29,01-30,00 UAH/USD.

Об этом свидетельствует опрос Нацбанка в 4-м квартале 2020 года, проводившийся с 5 ноября по 3 декабря 2020 года.

Усилилось влияние ослабления гривны на инфляцию: об этом отметили 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале.

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Также бизнес усилил девальвационные ожидания бизнеса.

Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 UAH/USD (в предыдущем квартале – 28,99 UAH/USD).

44,5% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 UAH/USD до 30,00 UAH/USD.

Ожидания предпринимателей:

индекс деловых ожиданий предприятий составил 99,6%, ухудшившись после улучшения в 3-м квартале, когда преобладали оптимистические настроения (100,8%). Снижение индекса произошло путем ухудшения респондентами оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния собственных предприятий;

предприятия ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев будут и дальше сокращаться.

Инфляционные ожидания предприятий усилились: в 4-м квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале:

почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%;

при этом каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10,0%.

Сокращения и зарплаты. Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил «минус» 9,9% (в предыдущем квартале – «минус» 10,8%).

Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат.