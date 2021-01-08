Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)

Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, а почти половина предприятий прогнозируют колебания курса гривны в пределах 29,01-30,00 UAH/USD.
Об этом свидетельствует опрос Нацбанка в 4-м квартале 2020 года, проводившийся с 5 ноября по 3 декабря 2020 года.
Усилилось влияние ослабления гривны на инфляцию: об этом отметили 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале.
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Также бизнес усилил девальвационные ожидания бизнеса.
Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 UAH/USD (в предыдущем квартале – 28,99 UAH/USD).
44,5% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 UAH/USD до 30,00 UAH/USD.
Ожидания предпринимателей:
Инфляционные ожидания предприятий усилились: в 4-м квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале:
Сокращения и зарплаты. Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил «минус» 9,9% (в предыдущем квартале – «минус» 10,8%).
Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.
Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат.
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