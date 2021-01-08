SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для разных тарифов

Авиакомпания SkyUp (Киев) с 20 января 2021 года увеличивает максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Как изменятся общие правила перевозки ручной клади:
Для пассажиров, путешествующих с детьми, правила дополнительных детских вещей, которые можно бесплатно взять на борт, остаются неизменными.
Обновлены правила перевозки ручной клади для различных тарифов:
Тариф Economy Basic:
Тариф Economy Standard:
Тариф Economy Flex:
Перевозка ручной клади по билетам, которые были приобретены до 19 января 2021 года включительно, будет осуществляться по правилам, единым для всех тарифов:
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