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SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для разных тарифов

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для разных тарифов

Авиакомпания SkyUp (Киев) с 20 января 2021 года увеличивает максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Как изменятся общие правила перевозки ручной клади:

  • максимальный вес одного места ручной клади, перевозка которого входит в стоимость билета независимо от выбранного тарифа и не требует дополнительных доплат, будет увеличен с 7 до 9 кг. Вместе с тем размеры этой сумки/чемодана по-прежнему не должны превышать 55х40х20 см;
  • дополнительные предметы (ноутбук, мужская/женская сумка, верхняя одежда, зонтик, книга/журнал/папка для бумаг), которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам должны будут размещаться внутри сумки/чемодана с ручной кладью;
  • исключением являются товары Duty Free, которые до 31 марта 2021 года включительно можно дополнительно брать на борт бесплатно. Начиная с 1 апреля для бесплатного провоза их также надо будет размещать внутри сумки/чемодана с ручной кладью или доплачивать за пронос отдельного пакета на борт $25, что в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день публикации составляет 699,25 грн*.

Для пассажиров, путешествующих с детьми, правила дополнительных детских вещей, которые можно бесплатно взять на борт, остаются неизменными.

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Обновлены правила перевозки ручной клади для различных тарифов:

  • для всех имеющихся тарифов (Basic, Standard, Flex) станет доступна возможность перевозки второй единицы ручной клади: в тарифах Standard и Flex – бесплатно, а в Basic – за дополнительную плату.

Тариф Economy Basic:

  • бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см);
  • вторая единица ручной клади за дополнительную плату (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см). Стоимость второй единицы ручной клади для пассажиров чартерных и регулярных рейсов составит $12, что в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день публикации составляет 335,64 грн, при бронировании онлайн заранее или $25, что в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день публикации составляет 699,25 грн, при бронировании в день вылета в аэропорту.

Тариф Economy Standard:

  • бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см);
  • вторая бесплатная единица ручной клади (до 5 кг, размеры – 35х20х10 см).

Тариф Economy Flex:

  • бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см);
  • вторая бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см).

Перевозка ручной клади по билетам, которые были приобретены до 19 января 2021 года включительно, будет осуществляться по правилам, единым для всех тарифов:

  • бесплатная единица ручной клади (до 7 кг, размеры – 55х40х20 см);
  • бесплатная перевозка дополнительных предметов (ноутбук, мужская/женская сумка, верхняя одежда, зонтик, книга/журнал/папка для бумаг, товары Duty Free) общим весом до 3 кг и размерами – не более 35х20х10 см.

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По материалам Finance.UA
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