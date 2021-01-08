Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине среди 11,1 млн пенсионеров составил 3,5 тысячи гривен. При этом бывшие судьи получали в 20 раз больше.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Средние выплаты различных видов пенсии:
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