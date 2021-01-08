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Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине среди 11,1 млн пенсионеров составил 3,5 тысячи гривен. При этом бывшие судьи получали в 20 раз больше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Средние выплаты различных видов пенсии:

  • пенсии по возрасту – 8 330 485 человек, средняя пенсия – 3 538,97 грн;
  • по инвалидности – 1 426 553 человек, средняя пенсия – 2 679,45 грн;
  • в связи с потерей кормильца – 531 849 человек, средняя пенсия – 3 012,50 грн;
  • за выслугу лет – 214 304 человек, средняя пенсия – 3 205,53 грн;

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  • социальные пенсии – 72 843 человек, средняя пенсия – 1 786,06 грн;
  • пожизненное денежное содержание судей – 3 538 человек, средняя пенсия – 67 961,39 грн;
  • пенсии военнослужащих – 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен). Средняя пенсия по Украине за 12 месяцев увеличилась на 13,8% (на 424,53 гривен).
  • Напомним, с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривен.
  • В Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 грн до 18 540 грн. Кому пересчитают пенсии – читайте по ссылке.
По материалам Finance.UA
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