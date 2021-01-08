Премьер рассказал, что будет с карантином после локдауна и вплоть до конца года

Усиленный карантин, который действует сейчас в Украине, имеет целью предотвратить возможную новую волну заболеваний после праздников.

О дальнейшей судьбе карантина и потенциальном продлении жестких ограничений после 24 января рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, Украина уже подписала все необходимые документы для получения вакцины в рамках инициативы COVAX.

«Нынешний карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года», — сказал Шмыгаль.

Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после усиленного карантина, который введен с 8 января по 24 января, Украина вернется к адаптивному карантину, который будет действовать до конца зимы — 28 февраля. Министр также добавил, что локдаун может быть повторен, если «будет сверхкритическая ситуация».