Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко не считает, что в борьбе с контрабандой на таможне удалось достичь больших успехов.

«Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи. – Ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи», – сказал Марченко в интервью НВ.

По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%.

«До 2-3 млрд грн в месяц у нас было бы больше поступлений, если бы одолели коррупцию и контрабанду», – сказал Марченко.

Он также отметил, что контрабанда – это системная проблема не только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ.

«Одним управленческим решением ее одолеть невозможно», – резюмировал министр.

Справка Finance.ua:

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Государственная таможенная служба в 2020 году выявила 14 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,6 млрд грн.