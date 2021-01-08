0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансов

Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко не считает, что в борьбе с контрабандой на таможне удалось достичь больших успехов.

«Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи. – Ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи», – сказал Марченко в интервью НВ.

По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%.

«До 2-3 млрд грн в месяц у нас было бы больше поступлений, если бы одолели коррупцию и контрабанду», – сказал Марченко.

Он также отметил, что контрабанда – это системная проблема не только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ.

«Одним управленческим решением ее одолеть невозможно», – резюмировал министр.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.
  • Государственная таможенная служба в 2020 году выявила 14 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,6 млрд грн.
  • Ранее бывший министр финансов Украины Игорь Уманский заявлял, что государственный бюджет теряет от четырех до пяти миллиардов гривен ежемесячно из-за схемы хищения средств в фискальной системе.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.