Байден рассказал о шагах по спасению экономики

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса.
Как сообщает CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет 1,9 трлн долларов.
Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по 1,4 тыс. долларов на налогоплательщика. Эти деньги будут выделены в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре и разосланы в начале этого месяца.
Избранный президент также призвал повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособие по безработице.
Согласно документу, 350 млрд долларов планируется выделить на поддержку местной власти на уровне штатов. 170 млрд долларов должны пойти высшим учебным заведениям. План также предусматривает меры по поддержке малого бизнеса.
Также Байден предлагает выделить 50 млрд долларов на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а 20 млрд долларов — на национальную программу вакцинации.
Известно, что в конце 2020 года Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает, в частности, выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии. На эти цели в нем было предусмотрено 900 млрд долларов.
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