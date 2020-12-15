День финансов: инвестиции для достойной пенсии и соцзащита во время карантина

В пятницу, 18 декабря, о планах Кабмина, Укравтодора и самих украинцев.

Пособие по частичной безработице. Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите некоторых категорий населения на период действия карантина. Право на получение пособия по частичной безработице распространяется на граждан, которые потеряли часть дохода из-за карантина, и которые получают пенсии.

Добавим, что правительство также планирует постепенно изменить существующий децентрализованный процесс финансирования выплаты пенсий и денежной помощи на централизованный. Это позволит ускорить движение средств и зачисление их на счета пенсионеров и получателей.

В продолжение темы о пенсиях. Как же накопить себе на старость? По мнению финансового советника компании iPlan.ua Василия Матия, если вы решили заранее позаботиться о пенсии, можно рассмотреть такой вариант как инвестиции в фондовый рынок.

На что один из любознательных читателей Finance.ua, во время вебинара FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине, задал Матию такой вопрос: Средняя зарплата в Украине по состоянию на октябрь 2020 года составляет 12 174 грн. Сколько украинец с такой зарплатой должен в месяц откладывать себе на инвестиции в пенсию? Вот какой ответ прозвучал.

Кстати, по мнению другого эксперта, первого заместителя Председателя правления в Greenwood life Insurance Василия Скрипника, один из инструментов накопления и сохранения средств для тех, кто хочет обеспечить себе достойную пенсию – это страхование жизни.

Также с 2018 года украинцы, как и жители Западной Европы или США , имеют возможность пассивно инвестировать в индексные фонды.

Приоритеты Украины в экономическом развитии. Как заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина должна направить силы на развитие продуктовой экономики. Приоритетами Украины в экономическом развитии на следующие 10 лет являются поддержка экспортирующего бизнеса, сотрудничество с украинцами за рубежом и обеспечение экономической безопасности страны.

Мегапроекты Укравтодора до 2025 года. Согласно плану, Украина ожидает 2 млрд долларов инвестиций в ремонт 1400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже заключены договоренности. До 2025 года Укравтодор намерен построить 2900 км цементобетонных дорог, капитально построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект – Кременчугский мост. Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн.

Цель Кабмина в рейтинге Doing Business. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ставит цель достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business. Он считает, что упрощение подключения к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность финансовых ресурсов позволят Украине подняться в рейтинге.

Е-лицензии. В Кабмине работают над разработкой единой государственной цифровой системы разрешительных документов. Это поможет ввести электронные лицензии и разрешительную документацию. На первом этапе экспериментальный проект будет направлен на оцифровку десяти самых популярных лицензий.