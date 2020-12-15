День финансов: инвестиции для достойной пенсии и соцзащита во время карантина

В пятницу, 18 декабря, о планах Кабмина, Укравтодора и самих украинцев.
Пособие по частичной безработице. Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите некоторых категорий населения на период действия карантина. Право на получение пособия по частичной безработице распространяется на граждан, которые потеряли часть дохода из-за карантина, и которые получают пенсии.
Добавим, что правительство также планирует постепенно изменить существующий децентрализованный процесс финансирования выплаты пенсий и денежной помощи на централизованный. Это позволит ускорить движение средств и зачисление их на счета пенсионеров и получателей.
В продолжение темы о пенсиях. Как же накопить себе на старость? По мнению финансового советника компании iPlan.ua Василия Матия, если вы решили заранее позаботиться о пенсии, можно рассмотреть такой вариант как инвестиции в фондовый рынок.
Приоритеты Украины в экономическом развитии. Как заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина должна направить силы на развитие продуктовой экономики. Приоритетами Украины в экономическом развитии на следующие 10 лет являются поддержка экспортирующего бизнеса, сотрудничество с украинцами за рубежом и обеспечение экономической безопасности страны.
Мегапроекты Укравтодора до 2025 года. Согласно плану, Украина ожидает 2 млрд долларов инвестиций в ремонт 1400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже заключены договоренности. До 2025 года Укравтодор намерен построить 2900 км цементобетонных дорог, капитально построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект – Кременчугский мост. Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн.
Цель Кабмина в рейтинге Doing Business. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ставит цель достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business. Он считает, что упрощение подключения к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность финансовых ресурсов позволят Украине подняться в рейтинге.
Е-лицензии. В Кабмине работают над разработкой единой государственной цифровой системы разрешительных документов. Это поможет ввести электронные лицензии и разрешительную документацию. На первом этапе экспериментальный проект будет направлен на оцифровку десяти самых популярных лицензий.
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