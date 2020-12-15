Как украинцам приобрести зарубежные ценные бумаги для пенсионного обеспечения (инфографика)

С 2018 года украинцы, как и жители Западной Европы или США, имеют возможность пассивно инвестировать в индексные фонды.

Об этом рассказал финансовый советник и партнер iPlan.ua Василий Матий на вебинаре “FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине”.

“Единственное что, если американцы могут пользоваться пенсионными программами и получать налоговые льготы за инвестирование в индексные фонды и фонды долгосрочного накопления, то украинцы такими льготами воспользоваться не могут. Однако этот инструмент зарекомендовал себя в мире как довольно интересный для накопления”, – рассказал эксперт.

По словам Матия, в шкале инвестиций логика следующая: если выше доход – выше и риски.

Путь инвестора, чтобы купить зарубежные ценные бумаги для пенсионного обеспечения:

для предпринимателей, которые получают доход в иностранной валюте: инвестировать со счета предпринимателя нельзя – разрешено только со счета физлица. Поэтому прежде всего надо обменять иностранную валюту на национальную, вывести ее на текущий счет или карту физлица в банке, после чего через swift-перевод уже можно будет осуществить перевод в долларах или евро на счет у брокера;



Документы для swift-перевода