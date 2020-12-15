Эксперт: страхование жизни можно рассматривать как инструмент для инвестиций в старость

Страхование жизни – это один из инструментов накопления и сохранения средств для тех, кто хочет обеспечить себе достойную пенсию.
Об этом рассказал первый заместитель Председателя правления в Greenwood life Insurance Василий Скрипник на вебинаре FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине.
В Украине этот способ инвестиций очень стремительно развивается, хотя появился еще в 90-х годах: тогда средства вывозились и такие программы оформлялись где-то за границей, в частности в Европе. Тогда же консультанты, работавшие в Украине, оформляли договора на программы европейских страховых компаний.
“Уже с 2004 года с принятием соответствующего закона украинцы получили возможность оформлять такие договора прямо в Украине. Это позволило европейским и мировым брендам выйти на украинский рынок”, – рассказал эксперт.
Накопление в страхование жизни – это один из методов, когда страховая компания вместо клиентов размещает и диверсифицирует средства. Клиент таким образом и накапливает, и находится под защитой страховой. То есть покупая программу страхования жизни клиент прежде всего хранит средства и накапливает их, и при этом он является защищенным уже со следующего дня после оплаты первого взноса.
“Обычно программа предусматривает защиту относительно основных критических рисков: смерть, инвалидность и тому подобное. А насчет доходности следует знать, что за последние годы в десятке крупнейших страховых компаний Украины страхование жизни приносило 13-15% годовых в гривне”, – отметил Скрипник.
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