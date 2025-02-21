В Украине появилась возможность взять в аренду и лизинг машины разминирования — Finance.ua

В Украине появилась возможность взять в аренду и лизинг машины разминирования Сегодня 11:17 — Финтех и Карты

В Украине появилась возможность взять в аренду и лизинг машины разминирования

Операторы противоминной деятельности могут взять в аренду машину разминирования. Два производителя техники на системной основе предлагают брать во временное пользование машины разминирования.

Об этом пишет Правительственный портал.

Такую услугу запустила компания GCS Ukraine, которая представляет швейцарско-немецкую компанию-производителя техники GSC. Первый договор подписан с международным оператором Danish Church Aid, взявшим в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

В рамках договора GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, сопровождение во время аренды, а также обеспечивать запчастями. В будущем предусмотрена опция выкупа машины.

«Аграрный сектор — один из фундаментов нашей экономики, и каждый день задержки в очистке территорий от мин — это потери для людей и страны. Я уверен, что операторы и производители оборудования должны рассматривать аренду как эффективное решение. Доступ к технике, обучению и экспертизе — все это поможет сделать нашу страну более безопасной», — заявил генеральный директор Global Clearance Solutions в Украине Дмитрий Салимонов.

Возможность взять в лизинг машину разминирования «Змей» запустила также компания RoverTech, заключившая договор с одним из украинских банков.

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