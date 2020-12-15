Улучшение трех параметров поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Шмыгаль

Продолжение реформ, в частности в сфере ведения бизнеса, является одной из ключевых целей правительства.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.
Как отметил премьер-министр, правительство ставит цель достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.
“Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три варианта, которые удерживают нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность финансовых ресурсов», — отметил Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничения для развития бизнеса.
Премьер-министр отметил, что уже принят Кодекс Украины по процедурам банкротства. Дальнейшая работа в законодательной сфере и с подзаконными актами в этой сфере позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business.
“Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное – на удешевление подключений», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям: «Мы также этим занимаемся. Это один из приоритетов для бизнеса и инвесторов».
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