Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине — Finance.ua
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Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине

Казна и Политика
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Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине
Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине
С начала полномасштабного вторжения россия разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия в Украине.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
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В ведомстве отметили, что из них памятников национального значения — 123, местного значения — 864, только что обнаруженных объектов культурного наследия — 75.
«В частности, памятники архитектуры и градостроительства составляют 316 объектов, архитектуры — 307, истории — 226, архитектуры и градостроительства, истории — 61, археологии — 56, архитектуры, истории — 39, монументального искусства — 21, градостроительства и монументально-декоративного искусства — 19, архитектуры, монументального искусства — 7, градостроительства — 5, науки и техники, архитектуры — 2, архитектуры и градостроительства, монументального искусства — 1, архитектуры, садово-паркового искусства — 1; архитектуры и садово-паркового искусства — 1», — говорится в сообщении.

Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 18 областях:
  • Харьковская область — 299;
  • Херсонская область — 144;
  • Донецкая область — 125;
  • Одесская область — 115;
  • Черниговская область — 71;
  • Киевская область и г. Киев — 69;
  • Николаевская область — 44;
  • Запорожская область — 44;
  • Львовская область — 36;
  • Днепропетровская область — 34;
  • Луганская область — 30;
  • Сумская область — 25;
  • Хмельницкая — 10;
  • Полтавская область — 6;
  • Винницкая область — 4;
  • Житомирская область — 4;
  • Кировоградская — 1;
  • Черкасская — 1.
По материалам:
Finance.ua
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