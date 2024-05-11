Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине — Finance.ua

Стало известно, сколько памятников культурного наследия пострадало из-за российской агрессии в Украине
С начала полномасштабного вторжения россия разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия в Украине.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
В ведомстве отметили, что из них памятников национального значения — 123, местного значения — 864, только что обнаруженных объектов культурного наследия — 75.
«В частности, памятники архитектуры и градостроительства составляют 316 объектов, архитектуры — 307, истории — 226, архитектуры и градостроительства, истории — 61, археологии — 56, архитектуры, истории — 39, монументального искусства — 21, градостроительства и монументально-декоративного искусства — 19, архитектуры, монументального искусства — 7, градостроительства — 5, науки и техники, архитектуры — 2, архитектуры и градостроительства, монументального искусства — 1, архитектуры, садово-паркового искусства — 1; архитектуры и садово-паркового искусства — 1», — говорится в сообщении.
Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 18 областях:
- Харьковская область — 299;
- Херсонская область — 144;
- Донецкая область — 125;
- Одесская область — 115;
- Черниговская область — 71;
- Киевская область и г. Киев — 69;
- Николаевская область — 44;
- Запорожская область — 44;
- Львовская область — 36;
- Днепропетровская область — 34;
- Луганская область — 30;
- Сумская область — 25;
- Хмельницкая — 10;
- Полтавская область — 6;
- Винницкая область — 4;
- Житомирская область — 4;
- Кировоградская — 1;
- Черкасская — 1.
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