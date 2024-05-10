Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы — Finance.ua
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Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы

Казна и Политика
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Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы
Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы
Кабинет Министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должна принять Верховная Рада.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Законопроект преследует цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС», — написал он
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Так, предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.
В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.
В то же время предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.
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Также проектом закона предлагается определить термин «промежуточные продукты» как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.
Также предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривны за 1 л (на 3,81 гривен) для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).
Предусмотрено также уточнение термина «средневзвешенная розничная цена продажи сигарет».
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По материалам:
РБК-Україна
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