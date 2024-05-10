Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы — Finance.ua

Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Бензин и алкоголь в Украине подорожают: правительство предложило повысить акцизы

Кабинет Министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должна принять Верховная Рада.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram

«Законопроект преследует цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС», — написал он

Читайте также Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо

Так, предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Читайте также Правительство одобрило законопроект о повышении акциза на горючее

Также проектом закона предлагается определить термин «промежуточные продукты» как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Также предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривны за 1 л (на 3,81 гривен) для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).

Предусмотрено также уточнение термина «средневзвешенная розничная цена продажи сигарет».

Все водители транспортных средств всегда должны иметь при себе полис ОСАГО, или, как его часто называют, автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.