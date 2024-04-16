Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо — Finance.ua

Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо

Акцизы — это один из немногих налогов, которые государство научилось собирать, но нужно сделать так, чтобы все платили за единицу энергии одинаковый налог.

Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в эфире Украинского радио.

Эксперт проанализировал предложение Минфина по постепенному повышению акцизов на горючее и отметил, что в результате этой реформы налог на бензин подорожает на 7,3 грн, дизтопливо — на 9,2 грн, а сжиженный газ — всего на 90 копеек.

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Чтобы избавиться от таких перекосов, специалист предлагает равномерно распределить эту налоговую нагрузку, исходя из единицы энергии.

«Мы выравниваем эти ставки и получаем те же 1,5 млрд гривен в месяц», — говорит Куюн.

При этом автогаз все равно будет более выгодным по сравнению с бензином.

«Наши расчеты показывают, что это где-то 55−60% от цены бензина. И это абсолютно нормальный уровень», — считает эксперт.

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Українське радіо По материалам:

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