Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо — Finance.ua

Эксперт прокомментировал повышение акцизов на топливо
Акцизы — это один из немногих налогов, которые государство научилось собирать, но нужно сделать так, чтобы все платили за единицу энергии одинаковый налог.
Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в эфире Украинского радио.
Эксперт проанализировал предложение Минфина по постепенному повышению акцизов на горючее и отметил, что в результате этой реформы налог на бензин подорожает на 7,3 грн, дизтопливо — на 9,2 грн, а сжиженный газ — всего на 90 копеек.
Чтобы избавиться от таких перекосов, специалист предлагает равномерно распределить эту налоговую нагрузку, исходя из единицы энергии.
«Мы выравниваем эти ставки и получаем те же 1,5 млрд гривен в месяц», — говорит Куюн.
При этом автогаз все равно будет более выгодным по сравнению с бензином.
«Наши расчеты показывают, что это где-то 55−60% от цены бензина. И это абсолютно нормальный уровень», — считает эксперт.
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