Правительство выделило более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы — Finance.ua

Правительство выделило более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы Сегодня 20:44 — Казна и Политика

Правительство выделило более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы

Правительство во время заседания 10 мая приняло решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление украинской энергосистемы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«За эти средства будет закуплено оборудование для обновления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Благодарны группе Всемирного банка, предоставившей гранты для реализации этого проекта», — отметил Денис Шмыгаль.

Также Кабинет Министров выделил дополнительные 189,5 млн грн для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов в Киевской области.

«В прошлом году правительство выделяло на эти нужды 639 млн грн. Сейчас важно быстро и качественно завершить все проекты, чтобы люди могли вернуться в свои дома», — отметил глава правительства.

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Напомним, в результате утренних обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, в настоящее время две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

Кредитное учреждение для восстановления предоставит НЭК «Укрэнерго» грант на 45 млн евро для повышения эффективности системы передачи электроэнергии.

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