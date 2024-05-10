В «Укрэнерго» предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света — Finance.ua

В «Укрэнерго» предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света Сегодня 14:28 — Энергетика

В «Укрэнерго» предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света

В Telegram снова начали появляться фейковые сообщения о введении графиков отключения света на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в Telegram.

Там рассказали, что вброс распространяет Telegram-канал, сообщающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

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Для большей убедительности мошенники используют логотип и название «Укрэнерго».

«Напоминаем, что Укрэнерго не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в личном кабинете потребителя», — уточнили в компании.

Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял , что украинцам следует быть готовыми к отключению света летом. Чаще всего потребление электроэнергии растет в июле и августе.

Слово і Діло По материалам:

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