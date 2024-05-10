В «Укрэнерго» предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света — Finance.ua

В «Укрэнерго» предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света
В Telegram снова начали появляться фейковые сообщения о введении графиков отключения света на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в Telegram.
Там рассказали, что вброс распространяет Telegram-канал, сообщающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.
Для большей убедительности мошенники используют логотип и название «Укрэнерго».
«Напоминаем, что Укрэнерго не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в личном кабинете потребителя», — уточнили в компании.
Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что украинцам следует быть готовыми к отключению света летом. Чаще всего потребление электроэнергии растет в июле и августе.
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