Дві ГЕС виведено з експлуатації — «Укргідроенерго» — Finance.ua

Дві ГЕС виведено з експлуатації — «Укргідроенерго» Сьогодні 19:30 — Енергетика

Дві ГЕС виведено з експлуатації — «Укргідроенерго»

Внаслідок ранкових обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

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«Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог 8 травня атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Після масованої атаки рф по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є суттєвою — імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.

Економічна Правда За матеріалами:

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