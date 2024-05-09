Дві ГЕС виведено з експлуатації — «Укргідроенерго» — Finance.ua

Дві ГЕС виведено з експлуатації — «Укргідроенерго»
Внаслідок ранкових обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.
Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.
Читайте також
«Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ворог 8 травня атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.
Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.
Після масованої атаки рф по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є суттєвою — імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.
Поділитися новиною