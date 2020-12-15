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Пособие по частичной безработице расширили

Пособие по частичной безработице расширили

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)» № 1030-IX, принятый парламентом 2 декабря 2020 года.

Об этом говорится на сайте Президента.

Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мер.

Кто имеет право на помощь:

  • Право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают пенсии.
  • Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.
  • Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Справка Finance.ua:

  • Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.
  • Ранее парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении пособия по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, но и в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем.

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По материалам Finance.UA
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