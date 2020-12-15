Даже если средняя зарплата: эксперт рассказал, сколько нужно для входа на фондовый рынок

Средняя зарплата в Украине по состоянию на октябрь 2020 года составляет 12 174 грн.
Во время вебинара FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине читатели Finance.ua спросили у финансового советника компании iPlan.ua Василия Матия, сколько украинец с такой зарплатой должен в месяц откладывать себе на инвестиции в пенсию?
По словам Матия, украинец с такой зарплатой ежемесячно может начинать откладывать себе на пенсию от 10-15%, то есть от 1200-1800 грн.
За календарный год эти сбережения уже составят 21 600 грн, а аккумулировав примерно 1 тыс. долларов за чуть больше, чем за год, украинец может начинать инвестировать через субброкера. По его словам, инвестиции напрямую через брокеров можно начинать с 5 тыс. долларов. Но если это меньшая сумма, то стоит все же рассмотреть вариант инвестирования через субброкеров.
В любом случае для входа на фондовый рынок инвестору нужно иметь финансовую подушку безопасности.
“То есть мы не можем позволить себе инвестировать все средства, которые у нас есть, в фондовый рынок. Ограничительным фактором является не минимальная сумма, а тот факт, есть ли у человека финансовая подушка”, – отмечает эксперт.
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