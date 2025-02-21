Суд обязал рф компенсировать Алчевскому коксохиму 927 миллионов ущерба — Finance.ua
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Суд обязал рф компенсировать Алчевскому коксохиму 927 миллионов ущерба

Фондовый рынок
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Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу ПАО «Алчевский коксохимический завод» (АКХЗ), обязав российскую федерацию выплатить более 927,5 млн грн компенсации за уничтожение критически важной документации предприятия.
Согласно пресс-релизу юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», решение суд принял 5 февраля, передает «Интерфакс-Украина».
При этом уточняется, что предыдущее решение Хозяйственного суда Луганской области, отказавшего в удовлетворении иска, было отменено.
Кроме того, напоминается, что Алчевский коксохимический завод — одно из крупнейших предприятий Украины, производившее кокс для промышленности. После оккупации Алчевска в 2014 году завод упустил возможность функционировать, а важные документы, подтверждающие его финансовые требования, в т. ч. к ПАО «Днепровский металлургический комбинат» (ДМК), были уничтожены. Это сделало невозможным взыскание долгов с контрагентов и причинило существенный ущерб.
В 2021 году Хозяйственный суд Луганской области признал АКХЗ банкротом и открыл ликвидационную процедуру. В июле 2024 года ликвидатором предприятия был назначен арбитражный управляющий, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Камша.
По материалам:
Економічна Правда
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