В январе банки в управлении ФГВФЛ больше всего выплатили кредиторам-юрлицам и Нацбанку — Finance.ua

В январе банки в управлении ФГВФЛ больше всего выплатили кредиторам-юрлицам и Нацбанку Сегодня 10:35

В январе банки в управлении ФГВФЛ больше всего выплатили кредиторам-юрлицам и Нацбанку

В январе 2025 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований своих кредиторов 23,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из этих средств более 16,5 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка — лица, не связанные с банком, из которых 8,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований Национального банка Украины).

Кроме того, более 6 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди, которые возникли в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

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В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 февраля 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 70,9 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.

К слову, детализированные ежемесячные данные о погашении требований кредиторов неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, публикуются на Официальном сайте Фонда в разделе : «Банки в управлении Фонда» — «Расчеты с кредиторами банков в управлении Фонда».

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