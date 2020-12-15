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Бизнес сможет получать лицензии онлайн: в Украине разрабатывают электронную систему

Бизнес сможет получать лицензии онлайн: в Украине разрабатывают электронную систему

В Кабмине работают над разработкой единой государственной цифровой системы разрешительных документов. Это поможет ввести электронные лицензии и разрешительную документацию.

Над подготовкой постановления Кабмина о реализации соответствующего проекта работает Минэкономики, Минцифры и эксперты Офиса эффективного регулирования (BRDO), сообщила пресс-служба неправительственной организации.

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На первом этапе экспериментальный проект будет направлен на оцифровку десяти самых популярных лицензий. Речь идет о таких документах:

  • осуществление деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей;
  • в сфере дошкольного образования;
  • ветеринарная и медицинская практика;
  • розничная торговля алкогольными напитками, кроме столовых вин;
  • продажа табачных изделий;
  • торговля топливом.

“Мы определили именно такой перечень разрешительных документов с помощью конкретных критериев: частота получения лицензий, количество субъектов хозяйствования, которые в них нуждаются, а также отсутствие электронной формы представления”, – рассказала руководитель сектора “Контроль и надзор” BRDO Анна Башняк.

По ее словам, электронная система поможет предпринимателям экономить время и финансы. А отсутствие такого инструмента создает трудности. К примеру, чтобы продлить действие налоговых лицензий, нужно периодически приходить в Госналоговую. Притом, что во время весеннего локдауна предприниматели не имели такой возможности. Новая система предусматривает оплату за лицензии онлайн.

В е-системе будет происходить полный цикл администрирования лицензий:

  • предоставление административных услуг в сфере лицензирования – выдача, приостановление, возобновление действия лицензии, аннулирования и т. д.;
  • подача отчетов на выполнение лицензионных условий, жалоб на действия госорганов;
  • получение информации о проверках, генерирование лицензионных дел.

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По материалам УБР
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