Бизнес сможет получать лицензии онлайн: в Украине разрабатывают электронную систему

В Кабмине работают над разработкой единой государственной цифровой системы разрешительных документов. Это поможет ввести электронные лицензии и разрешительную документацию.
Над подготовкой постановления Кабмина о реализации соответствующего проекта работает Минэкономики, Минцифры и эксперты Офиса эффективного регулирования (BRDO), сообщила пресс-служба неправительственной организации.
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На первом этапе экспериментальный проект будет направлен на оцифровку десяти самых популярных лицензий. Речь идет о таких документах:
“Мы определили именно такой перечень разрешительных документов с помощью конкретных критериев: частота получения лицензий, количество субъектов хозяйствования, которые в них нуждаются, а также отсутствие электронной формы представления”, – рассказала руководитель сектора “Контроль и надзор” BRDO Анна Башняк.
По ее словам, электронная система поможет предпринимателям экономить время и финансы. А отсутствие такого инструмента создает трудности. К примеру, чтобы продлить действие налоговых лицензий, нужно периодически приходить в Госналоговую. Притом, что во время весеннего локдауна предприниматели не имели такой возможности. Новая система предусматривает оплату за лицензии онлайн.
В е-системе будет происходить полный цикл администрирования лицензий:
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