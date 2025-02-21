Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами: что предусматривает новый законопроект — Finance.ua
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Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами: что предусматривает новый законопроект

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Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами: что предусматривает новый законопроект
Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами: что предусматривает новый законопроект
Коллекторам и кредитодателям хотят запретить взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагают распространить и на ветеранов.
Об этом свидетельствует проект закона № 13 033, текст которого появился на сайте Верховной Рады.

Почему это важно

Как говорится в пояснительной записке, одним из важных аспектов поддержки ветеранов войны является создание условий, которые уменьшают финансовое давление на них, позволяют избежать дополнительных финансовых нагрузок во взаимодействии с кредитодателями и коллекторскими компаниями.

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Закон Украины «О потребительском кредитовании» в действующей редакции предусматривает определенные меры защиты для военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины, военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, лиц, пропавших без вести.
В частности, кредитодатели и коллекторские компании не имеют права взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о своей принадлежности к вышеуказанной защищенной категории или о принадлежности которого к защищенной категории сообщили близкие лица такого потребителя, его представители, наследники, поручители, имущественные поручители или третьи лица.
«Однако этот перечень не содержит такой категории, как ветераны войны, и требует расширения путем включения в защищенные категории ветеранов войны, предоставив им дополнительную социальную защиту в сфере кредитных обязательств», — отмечают авторы документа.
Кого это еще будет касаться? Кроме ветеранов, защищенной категорией лиц, в частности, предлагают признать и лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей; членов семей лиц, получивших правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Такие изменения создадут правовые механизмы, которые позволят ветеранам войны избегать нежелательных контактов со стороны кредитодателей и коллекторов, что станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны при возвращении к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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