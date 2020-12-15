Страна должна научиться зарабатывать деньги: в МИД назвали приоритеты Украины на 10 лет

Приоритетами Украины в экономическом развитии на следующие 10 лет являются поддержка экспортирующего бизнеса, сотрудничество с украинцами за рубежом и обеспечение экономической безопасности страны.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что Украина должна направить силы на развитие продуктовой экономики. Это означает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.

“Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством”, – заявил он.

Также министр отметил, что обеспечение безопасности Украины является не менее важной задачей, так как позволит привлечь внимание инвесторов.

“Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных факторов для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным”, – добавил он.

Кроме того, важно также наладить сотрудничество с украинцами, которые живут за границей.

“Миллионы украинцев, которые в разное время выехали и которых мы называем “зарубежными украинцами”, должны оставаться неотъемлемой частью Украины, украинского народа. В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перечисление заработанных средств за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития”, – отметил Кулеба.

В целом, резюмировал министр, за 2020 год удалось перенастроить дипломатическую систему на предметную практическую помощь украинскому бизнесу за рубежом.

“Падение мировой торговли и расторжение устоявшихся цепей поставки товаров в 2020 году привело к тому, что некоторые страны стали более открытыми и гибкими в своей торговой политике. Украинские дипломаты смогли воспользоваться этими возможностями для помощи украинскому бизнесу для получения новых сертификатов и разрешений для украинских экспортеров на ряде иностранных рынков “, – заявил Дмитрий Кулеба.

Справка Finance.ua:

17 декабря Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом президентский закон №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Продолжение реформ, в частности в сфере ведения бизнеса, является одной из ключевых целей правительства.

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