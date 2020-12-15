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Выплату пенсий и денежной помощи хотят упростить

Выплату пенсий и денежной помощи хотят упростить

Правительством принято решение о постепенном изменении существующего децентрализованного процесса финансирования выплаты пенсий и денежной помощи на централизованный.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Предусмотрен постепенный, начиная с Пенсионного фонда, переход к централизованному финансированию выплаты пенсий, денежной помощи.

Что это даст. Позволит ускорить движение средств и зачисление их на счета пенсионеров и получателей непосредственно Пенсионным фондом Украины (без их прохождения через территориальные управления).

Также утвержден порядок выплаты и доставки пенсий, денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины организациями, которые производят их выплату и доставку (АО «Укрпочта»).

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Напомним, с 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но помимо повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

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По материалам Finance.UA
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