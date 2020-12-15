Выплату пенсий и денежной помощи хотят упростить

Правительством принято решение о постепенном изменении существующего децентрализованного процесса финансирования выплаты пенсий и денежной помощи на централизованный.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Читайте также: Обязан ли ПФ зачислять для назначения пенсии период прохождения обучения
Предусмотрен постепенный, начиная с Пенсионного фонда, переход к централизованному финансированию выплаты пенсий, денежной помощи.
Что это даст. Позволит ускорить движение средств и зачисление их на счета пенсионеров и получателей непосредственно Пенсионным фондом Украины (без их прохождения через территориальные управления).
Также утвержден порядок выплаты и доставки пенсий, денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины организациями, которые производят их выплату и доставку (АО «Укрпочта»).
Напомним, с 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но помимо повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"5 ч. назад - 3863 14
Витренко получит $4 млн премии за результаты Стокгольмского арбитража с "Газпромом" в виде ОВГЗВчера, 19:44 - 1015 13
Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"9 ч. назад - 17113 7
ТОП-10 самых популярных электромобилей в Украине9 ч. назад - 707 3
В столице за год отремонтировали 1100 км дорогВчера, 16:45 - 173 3
Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"9 ч. назад - 17113 7
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"5 ч. назад - 3863 14
Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты (опрос)Вчера, 17:00 - 2846
Во что чаще всего инвестируют украинцы - ICUВчера, 21:03 - 1501 1
В "Нафтогазе" рассказали, сколько длится рассмотрение обращения по изменению газопоставщикаВчера, 19:19 - 1411 2
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)5 ч. назад - 188
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 1754
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1462 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1613
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2178 1