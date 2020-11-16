День финансов: "приоритетные часы" для пенсионеров, стоимость вакцины для украинцев

Четверг, 19 ноября. Удар в сторону масок на подбородках.
Штрафы “подвезли”. Президент Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни”.
За пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
“Приоритетные часы” для пенсионеров. Вступило в силу постановление Кабмина, которое вводит “приоритетные часы” для пожилых людей, совершающих покупки в магазинах и аптеках. “Приоритетные часы” действуют с 10:00 до 12:00 и продлятся на период карантина. По задумке, это должно уменьшить количество случаев инфицирования групп риска.
Тем временем… Средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на целых! 17 гривен.
НДФЛ по-новому. Работодателям готовят изменения по части уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Народные избранники предлагают с 1 января 2022 года засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков. Цель изменений – урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты.
Меньше бюрократии. Еще одну справку отменили. Минцифры ликвидировало справку о составе семьи. Такая справка нужна была для получения ряда государственных услуг. Справка о составе семьи отныне не нужна в таких случаях.
Реальные зарплаты украинцев. Согласно Госстату, в Киеве получают наибольшую в Украине ежемесячную среднюю зарплату в почти 17,2 тыс. грн (сентябрь 2020). Этот показатель фактически соответствует реальной ежемесячной зарплате сотрудников, находящихся на низких или невысоких ступенях карьерной иерархии в столичных компаниях. А вот самый высокий разрыв в зарплатах с официальными данными во всех категориях наемных сотрудников – в IT-индустрии.
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины. Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – 14 долларов. Кстати, производитель лекарств Pfizer заявил, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ6 ч. назад - 2447 11
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины8 ч. назад - 1055 10
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)11 ч. назад - 1929 8
Гетманцев написал постановление об увольнении8 ч. назад - 1100 5
В Украине ввели "Приоритетные часы" для пенсионеров7 ч. назад - 1038 4
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдауна10 ч. назад - 2634 2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ6 ч. назад - 2447 11
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)11 ч. назад - 1929 8
В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИ8 ч. назад - 1696
Что будет с надбавками для пенсионеров с большим стажемВчера, 20:03 - 1552
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 254
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 552
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3054 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 923
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1733