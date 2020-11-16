День финансов: "приоритетные часы" для пенсионеров, стоимость вакцины для украинцев

Четверг, 19 ноября. Удар в сторону масок на подбородках.

Штрафы “подвезли”. Президент Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни”.

За пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

“Приоритетные часы” для пенсионеров. Вступило в силу постановление Кабмина, которое вводит “приоритетные часы” для пожилых людей, совершающих покупки в магазинах и аптеках. “Приоритетные часы” действуют с 10:00 до 12:00 и продлятся на период карантина. По задумке, это должно уменьшить количество случаев инфицирования групп риска.

Тем временем… Средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на целых! 17 гривен.

НДФЛ по-новому. Работодателям готовят изменения по части уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Народные избранники предлагают с 1 января 2022 года засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков. Цель изменений – урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты.

Меньше бюрократии. Еще одну справку отменили. Минцифры ликвидировало справку о составе семьи. Такая справка нужна была для получения ряда государственных услуг. Справка о составе семьи отныне не нужна в таких случаях.

Реальные зарплаты украинцев. Согласно Госстату, в Киеве получают наибольшую в Украине ежемесячную среднюю зарплату в почти 17,2 тыс. грн (сентябрь 2020). Этот показатель фактически соответствует реальной ежемесячной зарплате сотрудников, находящихся на низких или невысоких ступенях карьерной иерархии в столичных компаниях. А вот самый высокий разрыв в зарплатах с официальными данными во всех категориях наемных сотрудников – в IT-индустрии.

Стоимость вакцины от коронавируса для Украины. Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – 14 долларов. Кстати, производитель лекарств Pfizer заявил, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов.