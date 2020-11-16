Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%

Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.
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Вакцина предотвращает легкие и тяжелые формы Covid-19, сообщает компания.
Она эффективна на 94% для пожилых людей, которые более уязвимы к развитию тяжелой формы Covid-19 и плохо реагируют на некоторые типы вакцин.
Компания Pfizer, которая разработала вакцину вместе с партнером BioNTech, заявила, что планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов за разрешением “в течение нескольких дней”, что вселяет надежду на то, что действующая вакцина вскоре станет реальностью.
“Результаты исследования знаменуют собой важный шаг в этом историческом восьмимесячном путешествии по созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии”, — говорится в заявлении д-ра Альберта Бурла, исполнительного директора Pfizer.
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