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Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%

Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%

Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.

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Вакцина предотвращает легкие и тяжелые формы Covid-19, сообщает компания.

Она эффективна на 94% для пожилых людей, которые более уязвимы к развитию тяжелой формы Covid-19 и плохо реагируют на некоторые типы вакцин.

Компания Pfizer, которая разработала вакцину вместе с партнером BioNTech, заявила, что планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов за разрешением “в течение нескольких дней”, что вселяет надежду на то, что действующая вакцина вскоре станет реальностью.

“Результаты исследования знаменуют собой важный шаг в этом историческом восьмимесячном путешествии по созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии”, — говорится в заявлении д-ра Альберта Бурла, исполнительного директора Pfizer.

Справка Finance.ua:

  • Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник компанией, “вакцина Moderna”: https://news.finance.ua/ru/news/-/482250/poyavilas-eshhe-odna-vaktsina-ot-covid-19-s-effektivnostyu-94-5 эффективна против коронавируса на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах с высоким показателем эффективности.
По материалам Комментарии
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