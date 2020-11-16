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Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице

Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Теперь предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Места. За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Ранее в Кабмине рассказали, что за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.

По результатам опроса Finance.ua “Боятся ли украинцы штрафов за отсутствие маски?”, подавляющее большинство добросовестно соблюдают карантинные требования – 76% рассказали, что носили бы маски, даже если бы штрафов не было. 7% испугались штрафов и поэтому надевают маски в общественных местах и транспорте; 8% готовы идти наперекор правилам карантина: по их мнению, лучше заплатить штраф, чем носить средства индивидуальной защиты. А еще 9% украинцев заявили о том, что не будут носить маски или респираторы, но и административную ответственность за это нести также не хотят.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что депутаты в первом чтении приняли законопроект №3890, который обязует предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-нибудь. Наказывать тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие учреждения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Штраф – от 3400 до 5100 грн.
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По материалам Finance.UA
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