В Украине ввели "Приоритетные часы" для пенсионеров

В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета министров, которые вводят “приоритетные часы” для пожилых людей, совершающих покупки в магазинах и аптеках.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в FACEBOOK

“Изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые вводят “Приоритетные часы” для людей пожилого возраста, вступили в действие”, – сообщил Степанов.

По его словам, “приоритетные часы” для пожилых людей уменьшат количество случаев инфицирования групп риска.

“Пожилые люди относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. “Приоритетные часы” действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут это соблюдать”, – отметил министр здравоохранения.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что карантин “выходного дня” был введен с целью замедления стремительного темпа распространения заболевания.

Справка Finance.ua:

Фракция “Слуга народа” не поддержала отмену карантина выходного дня, так как это не гарантировало, что Кабинет министров после обращения депутатов принял бы такое решение, и это могло негативно повлиять на людей.

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Начать поддержку с их помощью планируется уже на этой неделе.

Мэры городов никоим образом не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции.

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