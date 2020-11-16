В Украине ввели "Приоритетные часы" для пенсионеров

В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета министров, которые вводят “приоритетные часы” для пожилых людей, совершающих покупки в магазинах и аптеках.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в FACEBOOK
“Изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые вводят “Приоритетные часы” для людей пожилого возраста, вступили в действие”, – сообщил Степанов.
По его словам, “приоритетные часы” для пожилых людей уменьшат количество случаев инфицирования групп риска.
“Пожилые люди относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. “Приоритетные часы” действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут это соблюдать”, – отметил министр здравоохранения.
Кроме того, глава Минздрава отметил, что карантин “выходного дня” был введен с целью замедления стремительного темпа распространения заболевания.
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