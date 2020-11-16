0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 412 0

Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛ

Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛ

Работодателям готовят изменения по части уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Народные избранники предлагают с 1 января 2022 года засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков.

Соответствующие изменения изложены в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах № 4369 и № 4370.

Данными проектами законов вносятся следующие изменения:

  • физлица-налогоплательщики будут обязаны подавать работодателю сведения о смене налогового адреса в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления (форму и в порядок отдельно утвердит Налоговая);
  • НДФЛ будет уплачиваться в местные бюджеты по налоговому адресу физлиц-плательщиков налога;
  • физлицо, получающее доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, будет платить налог в соответствующий бюджет по своему налоговому адресу.

Цель изменений – урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты, увеличение их состоятельности и, особенно, повышение финансовой возможности небольших объединенных территориальных общин.

Сейчас НДФЛ за всех сотрудников платится общей суммой на единые реквизиты, по месту регистрации юрлица-работодателя.

Законопроекты предполагают, что нужно будет получить у каждого сотрудника актуальную информацию, в каком налоговом органе он числится и перечислять за каждого сотрудника отдельными платежами налоги по разным реквизитам.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы по закону могут до конца года обратиться в налоговую и вернуть часть НДФЛ. Такая возможность предоставляется всем, кто официально работал и тратил деньги на обучение, лечение, ипотеку и т.д.
  • Депутаты предлагают внести изменения в НКУ относительно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.