Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛ

Работодателям готовят изменения по части уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Народные избранники предлагают с 1 января 2022 года засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков.

Соответствующие изменения изложены в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах № 4369 и № 4370.

Данными проектами законов вносятся следующие изменения:

физлица-налогоплательщики будут обязаны подавать работодателю сведения о смене налогового адреса в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления (форму и в порядок отдельно утвердит Налоговая);

НДФЛ будет уплачиваться в местные бюджеты по налоговому адресу физлиц-плательщиков налога;

будет уплачиваться в местные бюджеты по налоговому адресу физлиц-плательщиков налога; физлицо, получающее доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, будет платить налог в соответствующий бюджет по своему налоговому адресу.

Цель изменений – урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты, увеличение их состоятельности и, особенно, повышение финансовой возможности небольших объединенных территориальных общин.

Сейчас НДФЛ за всех сотрудников платится общей суммой на единые реквизиты, по месту регистрации юрлица-работодателя.

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Законопроекты предполагают, что нужно будет получить у каждого сотрудника актуальную информацию, в каком налоговом органе он числится и перечислять за каждого сотрудника отдельными платежами налоги по разным реквизитам.

Справка Finance.ua:

Украинцы по закону могут до конца года обратиться в налоговую и вернуть часть НДФЛ . Такая возможность предоставляется всем, кто официально работал и тратил деньги на обучение, лечение, ипотеку и т.д.

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